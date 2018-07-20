"Эти жители еще не должники, но если в этом месяце они не трудоустроятся, не встанут на Биржу труда или не начнут работать самостоятельно, по закону до конца месяца они должны заплатить 36 евро. О таком обязательстве мы информируем их немедленно по имеющимся контактам и на их странице в системе "Содры", - сказал глава службы коммуникации "Содры" Саулюс Ярмалис.

"Содра" уже несколько лет переводит большую часть услуг в электронное пространство, поэтому традиционные письма о задолженности по ОНЗ не высылает.

"Мы хотим максимально упростить процесс информирования жителей, поэтому связываемся с жителями по электронной почте, тогда жителям не придется подключаться к их странице в системе "Содры". Для этого жители должны через систему предоставить свои контактные данные", - сказал Ярмалис.

Если гражданин не платит ОНЗ, у него появляется долг и он не может получить бесплатные медицинские услуги.

Если человек не погасит долг, то "Содра" спишет долг с его личного счета.

Есть еще одна важная новость - для выпускников школ. Если они окончили школу, а с сентября не будут ни учиться, ни работать, ни стоять на Бирже труда, то им придется платить ОНЗ самостоятельно.