Утверждена образовательная программа по подготовке школьников к возвращению в Литву

Министерство образования, науки и спорта заявило, что эта программа будет полезна тем, кто планирует вернуться в Литву, поскольку она поможет лучше подготовиться к интеграции в литовскую систему образования.
Программа предназначена для обучения детей от 2 до 16 лет и состоит из четырёх частей в зависимости от ступеней образования: предшкольное воспитание, дошкольное воспитание, начальное образование и часть базового образования.
По утверждению министерства, это поможет зарубежным литовцам выучить или улучшить свой литовский язык, развить гражданственность, ознакомиться с историей и культурой государства.
Программа объединяет литовский язык и социально-культурное, историческое, географическое и гражданственное воспитание.
Согласно сообщению, каждая часть программы - от дошкольного до базового образования - очень подробно описывает, чему и как нужно обучать детей соответствующего возраста, как их заинтересовать, предоставлены развивающие игры, примеры заданий.
В ней подробно описывается возраст детей и то, как они должны уметь говорить, понимать по-литовски.
В прошлом году официально иммигрировали в страну 28,9 тыс. человек, около двух третей из них являются гражданами Литвы.
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