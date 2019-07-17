По словам очевидцев, необычное явление природы наблюдалось в течение получаса. Град пошел с 15.30 ч.
"Град очень сильный, по улицам не могли проехать машины, должны были переждать", – рассказала DELFI представитель Даугайляйского староства Ина Янавичене.
По ее словам, на находящемся рядом населенном пункте Радейкяй падали кусочки льда по 5 см, автомобили останавливались у обочин.
Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Паулюс Старкус сказал DELFI, что град прошел только в одном месте, метеорологические станции его не зафиксировали.
"Однако, по имеющимся данным радара, такое явление могло быть", – подтвердил он. Портал DELFI благодарит Эрнесту Шейке за фотографии.
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