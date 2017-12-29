Треть участвовавших в опросе жителей Литвы (34%) уходящий 2017-й назвали лично для них успешным, а примерно шестая часть (16%) утверждают обратное - таковы результаты опубликованного в пятницу газетой Lietuvos rytas опроса, который с 20 ноября по 4 декабря проводила компания Baltijos tyrimai.
© Shutterstock nuotr.

Как отмечается в издании, последние 6 лет мнение жителей почти не меняется - число положительных оценок уходящего года почти вдвое больше, чем негативных, а подавляющая часть респондентов считает, что этот год был для них не хорошим, но и не плохим.

Если сравнивать полученные ежегодные ответы на такой вопрос с 1995-м, то видно, что аналогичные ответы были и в предкризисные 2005-2007 гг. Самым плохим люди считали 2009-й, первый год кризиса, а самым успешным - 2006-й.

В нынешнем опросе немногим более пятой части респондентов уходящий 2017-й назвали успешным для Литвы, а четвёртая часть - неудачным. Число полагающих, что следующий год для страны будет более успешным, чем нынешний, по сравнению с предыдущим исследованием, уменьшилось на 8 проц. пунктов.

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