Успейте насладиться теплом: жара уходит

Во второй половине дня в Вильнюсе будет облачно, но дождей, по крайней мере, не ожидается. Воздух прогреется до 27-29 градусов.

В понедельник ночью в стране станет меньше облаков, но вряд ли будет ясно. Дождя не будет. Ветер полностью успокоится. Температура опустится до 13–18 градусов, на Куршской косе может быть немного теплее. В течение дня антициклон будет ослабевать и постепенно уходить. Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в южных и восточных районах. Направление ветра будет меняться, только во время грозы он может дуть сильнее в некоторых районах. Самая высокая температура снова достигнет 25-30 градусов, будет душно.

Во вторник холодный атмосферный фронт будет скользить по нашей стране. Это принесет много дождя, ветер усилится, температура воздуха снизится.