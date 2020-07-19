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Сегодня погоду в Литве будет определять западная часть небольшого антициклона. День будет облачным с прояснениями. Больше солнца следует ожидать в западной части страны. В восточной части возможны кратковременные дожди, грозы. Восточный ветер будет слабым, всего 3-8 м / с. Сегодня самые высокие температуры будут колебаться от 25 градусов на севере страны до 29-30 градусов.
Успейте насладиться теплом: жара уходит
© DELFI / Orestas Gurevičius

Во второй половине дня в Вильнюсе будет облачно, но дождей, по крайней мере, не ожидается. Воздух прогреется до 27-29 градусов.

В понедельник ночью в стране станет меньше облаков, но вряд ли будет ясно. Дождя не будет. Ветер полностью успокоится. Температура опустится до 13–18 градусов, на Куршской косе может быть немного теплее. В течение дня антициклон будет ослабевать и постепенно уходить. Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в южных и восточных районах. Направление ветра будет меняться, только во время грозы он может дуть сильнее в некоторых районах. Самая высокая температура снова достигнет 25-30 градусов, будет душно.

Во вторник холодный атмосферный фронт будет скользить по нашей стране. Это принесет много дождя, ветер усилится, температура воздуха снизится.

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