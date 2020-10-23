"Голосовые связки, горло - мое слабое место. 1,5 месяца ежедневно я проводил встречи на улицах, видимо, мое основное оружие на политическом поприще ослабело. Сейчас надо дать голосовым связкам отдохнуть", - сказал Успасских.
На пресс-конференции он сказал, то сейчас у него уже нет температуры и кашля.
"Я консультировался с врачами, мне лучше три недели не разговаривать. (…) Я не пользуюсь никакими медицинскими препаратами, мне на восстановление надо больше времени", - сказал политик.
Он не сдавал тест на коронавирус, но изолировался.
"Чтобы поставить диагноз, надо делать анализы. Я не делал тест. (…) А зачем? Мне его каждый день делать или как?", - вопрошал он.
Политик не стал отвечать на вопрос, был ли диагностирован коронавирус у человека из его близкого окружения. Он не стал отвечать и на вопрос о том, родился ли у него недавно ребенок.
"Все вопросы, касающиеся третьих лиц, задавайте третьим лицам. (…) Что значит в ближайшем окружении, сейчас и в Кедайняй установили немало случаев. (…) Вы уже знаете, что Успасских – 20 лет в активной политике, он никогда не говорит о личных и семейных делах, Не утруждайте себя", - сказал политик.
Лидер Партии труда сказал, что его партия настроена на работу в оппозиции.
"Возможности у ПТ участвовать в позиции сомнительные из-за политической конъюнктуры. Посты нашу партию не интересуют. У нас уже есть немало опыта: если не контролируешь ситуацию, то незачем и участвовать. (…) Я сомневаюсь в возможности договориться с "крестьянами" или соцдемами, но нужные для Литвы решения мы поддержим. (…) Консерваторы без труда создадут правящую коалицию из трех партий, а мы поддержим решения по традиционной семье, условиям бизнеса, политике в регионах, предложим свои проекты", - сказал Успасских.
Напомним, что в ночь после первого тура выборов Успасских не приехал в штаб партии. Тогда члены его партии сказали, что он простыл, поэтому остался дома.
12 октября днем в пресс-конференции BNS он участвовал удаленно – во время беседы он сильно кашлял.
Порталу 15min.ltон сказал, что сдаст тест на коронавирус, но потом передумал.
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