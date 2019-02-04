Условия на дорогах Литвы осложняют осадки

В понедельник утром самые сложные погодные условия наблюдаются на северо-западе и на западе Литвы и в Мариямпольском округе, сообщает Дирекция автомобильных дорог.
Snygis sukaustė Vilnių: pasipylė avarijos, gatvės slidžios
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В этих районах наблюдается сильный снег, дороги покрыты слоем рыхлого снега, скользкие.

В Паневежском округе местами образовался гололед.

В остальной части страны покрытие основных дорог мокрое. Районные дороги с малоинтенсивным движением покрыты слоем подтаявшего снега, скользкие. На дорогах работает техника.

В Алитусском округе туман, видимость снижена местами до 170 м.

На западе Литвы идет сильный снег, на востоке - дождь. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

По данным Гидрометеорологической службы, днем ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега, снега. Местами прогнозируют гололед, в утренние часы ожидается туман (видимость 200-700 м). Ветер западный 6–11 м/с. Температура от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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