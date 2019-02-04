Условия на дорогах Литвы осложняют осадки

В этих районах наблюдается сильный снег, дороги покрыты слоем рыхлого снега, скользкие.
В Паневежском округе местами образовался гололед.
В остальной части страны покрытие основных дорог мокрое. Районные дороги с малоинтенсивным движением покрыты слоем подтаявшего снега, скользкие. На дорогах работает техника.
В Алитусском округе туман, видимость снижена местами до 170 м.
На западе Литвы идет сильный снег, на востоке - дождь. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.
По данным Гидрометеорологической службы, днем ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега, снега. Местами прогнозируют гололед, в утренние часы ожидается туман (видимость 200-700 м). Ветер западный 6–11 м/с. Температура от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Прокурор: в конце 2018 года Масюлис получил от Курлянскиса 10 000 евро
Прокурор Юстас Лауцюс 4 февраля сообщил, что в...
Новейшие результаты рейтинга снова смешали карты: так Сквернялис или Шимоните? (11)
Данные разных социологических агентств отличаются...
Погода: ожидаются малоприятные атмосферные явления
Над Литвой проходит зона низкого давления, которая...
На части остановок общественного транспорта в Вильнюсе не работают электронные табло (10)
Электронные табло, имеющиеся на некоторых остановках...
TOP новостей
Новейшие результаты рейтинга снова смешали карты: так Сквернялис или Шимоните? (11)
Данные разных социологических агентств отличаются...
Президент Литвы: визит премьера в Израиль принес больше вреда, чем пользы (16)
Визит литовского премьера Саулюса Сквернялиса, в ходе...
Прокурор: в конце 2018 года Масюлис получил от Курлянскиса 10 000 евро
Прокурор Юстас Лауцюс 4 февраля сообщил, что в...
Банк Luminor увольняет в Литве 420 работников (1)
В начале 2019 года банк Luminor осуществляет объединение в...
Погода: ожидаются малоприятные атмосферные явления
Над Литвой проходит зона низкого давления, которая...