По данным Службы, отвечающей за безопасность дорог, из-за гололеда сложные условия наблюдаются в юго-восточной Литве, а также в Алитусском, Юрбаркском и Таурагском районах.
В Биржайском, Расейнском и Шилальском районах движение на дорогах осложнено дождем при отрицательной температуре.
Скользкие участки дорог посыпают. Техника работает на дорогах большинства районов.
Водителей просят избегать сложных маневров и не спешить.
Сейчас на западе страны идет моросящий дождь, а на юго, востоке, в центре и на востоке - небольшой снег. В других районах без особых осадков.
Температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на взморье – до 7 градусов тепла.
По данным Гидрометеорологической службы, в среду днем в большинстве районов ожидаются осадки, поэтому ожидается гололед.
Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла, на взморье – до 8 градусов тепла.
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