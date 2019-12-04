В некоторых районах Литвы в среду утром условия на дорогах осложняет гололед и снег, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.
Druskos barstytuvas Kauno keliuose
© Kauno miesto savivaldybės nuotr.

По данным Службы, отвечающей за безопасность дорог, из-за гололеда сложные условия наблюдаются в юго-восточной Литве, а также в Алитусском, Юрбаркском и Таурагском районах.

В Биржайском, Расейнском и Шилальском районах движение на дорогах осложнено дождем при отрицательной температуре.

Скользкие участки дорог посыпают. Техника работает на дорогах большинства районов.

Водителей просят избегать сложных маневров и не спешить.

Сейчас на западе страны идет моросящий дождь, а на юго, востоке, в центре и на востоке - небольшой снег. В других районах без особых осадков.

Температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на взморье – до 7 градусов тепла.

По данным Гидрометеорологической службы, в среду днем в большинстве районов ожидаются осадки, поэтому ожидается гололед.

Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла, на взморье – до 8 градусов тепла.

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