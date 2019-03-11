Условия дорожного движения осложняет гололёд

В большей части страны в понедельник утром условия дорожного движения осложнены сформировавшимся на дорогах гололёдом, предупреждает Литовская дирекция автомобильных дорог.
© DELFI / Andrius Ufartas

На дорогах работает специальная техника.

В Литве из-за продолжающихся осадков, дождя, переходящего в мокрый снег, дорожное покрытие автомагистралей государственного значения мокрое, местами покрыто слоем мокрого снега, скользкое.

Температура воздуха колеблется от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

По данным гидрометеорологической службы, днём ожидаются осадки, в большинстве случаев снег. Ветер северо-западный, западный, 8-13 м/с. Максимальная температура воздуха составит 0-4 градуса тепла.

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