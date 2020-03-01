"Я с ней говорил не в последние мгновения жизни, а за 2-3 дня. Она сказала, что ей очень плохо. Она говорила, чтобы я сам ей не звонил, что она сама мне обязательно позвонит. Но сегодня мне позвонил ее муж", – рассказал в субботу Пешкайтис.
Точная дата рождения Нелли неизвестна, поскольку ее документы не сохранились, однако она указала день рождения 16 февраля 1929 года. Предполагают, что ей был 91 год.
Супруг Нелли Арвидас Палтинас заботился о ней до последней минуты.
"Представляете, они прожили вместе 57 лет, сложно передать, что чувствует этот человек. Я говорил Арвидасу, чтобы он звонил, если потребуется помощь. Хуже всего, что они так далеко – в Германии", – сказал священник.
Предполагают, что Палтинене похоронят на Антакальнисском кладбище, но пока точной информации нет.
"Умерла эпоха. Умерла легенда", – сказал Пешкайтис.
Палтинене вошла в книгу рекордов Factum как солистка, которая пела в течение очень долгого времени.
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