Ушёл из жизни политик Вайдотас Антанайтис

Вайдотас Антанайтис, министр лесного хозяйства первого правительства восстановленной Литовской Республики, скончался в субботу в возрасте 89 лет, сообщили новостные порталы.
Sąjūdžio Seimo tarybos narys Vaidotas Antanaitis
© LCVA (P.Lileikio nuotr.)

Антанайтис родился 27 августа 1928 года в поместье Анитава Паневежского района.

После окончания школы он учился в Вильнюсском университете, в 1952 году окончил Академию лесного хозяйства в Санкт-Петербурге (тогда - Ленинграде).

В 1954-1957 учился на аспирантуре в Московском лесотехническом институте, с 1966 по 1969 год в докторантуре тогдашней Литовской сельскохозяйственной академии (ныне Университет им. А.Стульгинскиса). Профессор с 1972 года.

Он был членом Саюдиса, в 1989-1990 годах – членом съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. В марте 1990 года во время сессии съезда в Москве объявил о восстановлении независимости Литвы.

В 1990-1992 годах он был министром лесного хозяйства Литвы, с 1992 по 1993 год – Чрезвычайным и Полномочным Послом в Германии.

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