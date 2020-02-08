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8 февраля ушел из жизни подписант Акта о независимости Литвы Миколас Арлаускас, сообщает отдел по связям с общественностью парламентской канцелярии.
Mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras M. Arlauskas
Mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras M. Arlauskas
© Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис приносит искренние соболезнования близким покойного.

Миколас Арлаускас родился 1 октября 1930 года в Кайшядорском районе, в дер. Турловишкяй. В 1955 г. он окончил Литовскую сельскохозяйственную академию (ныне – университет им. Александра Стульгинскиса). Получил степень габилитированного доктора биомедицинских наук.

В 1990-1992 гг. – депутат Литовского Верховного Совета-Восстановительного Сейма.

Был награжден медалью независимости Литвы (2000).

ru.DELFI.lt
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