Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис приносит искренние соболезнования близким покойного.
Миколас Арлаускас родился 1 октября 1930 года в Кайшядорском районе, в дер. Турловишкяй. В 1955 г. он окончил Литовскую сельскохозяйственную академию (ныне – университет им. Александра Стульгинскиса). Получил степень габилитированного доктора биомедицинских наук.
В 1990-1992 гг. – депутат Литовского Верховного Совета-Восстановительного Сейма.
Был награжден медалью независимости Литвы (2000).
TOP новостей
Киевский элитный магазин: холодильник с икрой, аквариум с устрицами и девушки в поиске богатых мужей (108)
В Киеве ( Украина ) состоятельные люди покупают продукты...
Правозащитник Павел Чиков: если и исключать Россию из Совета Европы, то вместе с Азербайджаном и Турцией (23)
Единственный вектор, сложившийся в России в области...
Радар зафиксировал рекордное количество нарушителей: кое-кому придется расстаться с правами (7)
Если вам нравится быстро промчаться по улице Гележинё...
Maxima рассказала, какая продукция вызвала подозрение (9)
7 февраля в Литве появилась информация о том, что сеть...
Biovela Group: компания делает все необходимое для обеспечения безопасности потребителей (1)
Группа мясоперерабатывающих предприятий Biovela Group 8...