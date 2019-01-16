Член правления Medicinos bankаs Арнас Жалис подтвердил эту информацию информационному агентству BNS.
"Выражаем соболезнования близким Каросаса. Тем самым хотим гарантировать, что на деятельность банка это никак не повлияет", – сказал BNS Жалис.
О смерти Каросаса 16 января сообщил портал lrytas.lt.
По данным портала, 60-летний Каросас скончался от рака в ночь на среду. Каросас родился в 1958 г. в Каунасе, в последнее время он жил в Швейцарии.
В 1988 г. в Чикаго он учредил компанию SK-Impex Inc., которая занималась импортом и экспортом медицинского оборудования.
В 1992 г. он учредил и возглавил группу компаний Western Petroleum S.A. с офисом в Женеве (Швейцария), которая занималась торговлей нефтесырьем на международном рынке.
Предприниматель инвестировал свои деньги в Литве: открыл стоматологическую клинику Denticija в Вильнюсе, затем – модернизированную клинику Stomatologijos poliklinika в Каунасе, медицинские учреждения SK-Impeks Medicinos Diagnostikos ir Gydymo Centras, Grožio Terapijos ir Chirurgijos Klinika. Новейшей медицинской техникой торгует ЗАО SK-Impex Serviso Centras.
Каросасу принадлежали также некоторые финансовые ведомства: Medicinos Bankas и Medicinos Banko lizingas. Недвижимостью занималась компания Turto Garantas. Каросас также занимался связанным с недвижимостью бизнесом в Литве и Черногории, в Украине и Швейцарии. Предприниматель был известным филантропом, он основал благотворительный фонд.
В Вильнюсе он также открыл мастерскую, которая занимается ремонтом старинных автомобилей.
Несколько лет назад Каросас ушел из нефтяного бизнеса, его компания Western Petroleum SA была ликвидирована.
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