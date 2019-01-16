Ушел из жизни один из самых состоятельных предпринимателей Литвы Саулюс Каросас.
Saulius Karosas
© BNS

Член правления Medicinos bankаs Арнас Жалис подтвердил эту информацию информационному агентству BNS.

"Выражаем соболезнования близким Каросаса. Тем самым хотим гарантировать, что на деятельность банка это никак не повлияет", – сказал BNS Жалис.

О смерти Каросаса 16 января сообщил портал lrytas.lt.

По данным портала, 60-летний Каросас скончался от рака в ночь на среду. Каросас родился в 1958 г. в Каунасе, в последнее время он жил в Швейцарии.

В 1988 г. в Чикаго он учредил компанию SK-Impex Inc., которая занималась импортом и экспортом медицинского оборудования.

В 1992 г. он учредил и возглавил группу компаний Western Petroleum S.A. с офисом в Женеве (Швейцария), которая занималась торговлей нефтесырьем на международном рынке.

Предприниматель инвестировал свои деньги в Литве: открыл стоматологическую клинику Denticija в Вильнюсе, затем – модернизированную клинику Stomatologijos poliklinika в Каунасе, медицинские учреждения SK-Impeks Medicinos Diagnostikos ir Gydymo Centras, Grožio Terapijos ir Chirurgijos Klinika. Новейшей медицинской техникой торгует ЗАО SK-Impex Serviso Centras.

Каросасу принадлежали также некоторые финансовые ведомства: Medicinos Bankas и Medicinos Banko lizingas. Недвижимостью занималась компания Turto Garantas. Каросас также занимался связанным с недвижимостью бизнесом в Литве и Черногории, в Украине и Швейцарии. Предприниматель был известным филантропом, он основал благотворительный фонд.

В Вильнюсе он также открыл мастерскую, которая занимается ремонтом старинных автомобилей.

Несколько лет назад Каросас ушел из нефтяного бизнеса, его компания Western Petroleum SA была ликвидирована.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Литве объявлены списки призывников на 2019 год

Минобороны Литвы информирует, что объявлены списки...

В Вильнюсе планируют реконструкцию ул. Т.Косцюшкос

В ближайшее время в Вильнюсе планируют начать...

Подозреваемого в насилии над впавшим в кому младенцем мужчину освобождают из-под ареста (1)

16 января прокурор решил не брать под арест мужчину...

Ушел из жизни один из самых богатых предпринимателей Литвы – Саулюс Каросас (8)

Ушел из жизни один из самых состоятельных...

Синоптики предупреждают:опасные погодные условия охватят ряд районов (1)

В ближайшие дни в Литве погода будет неспокойная, об...

TOP новостей

Глава МИД Литвы о "Брексите": никто не хочет снова открывать ящик Пандоры (39)

Правительство Литвы подготовило план действий на...

Российские каналы могут наказать за информацию о борцах за свободу Литвы (156)

Литовская Комиссия по телевидению и радиовещанию...

Калькулятор: сравните тарифы на услуги платежей

Центробанк Литвы разработал специальный калькулятор,...

Синоптики предупреждают: опасные погодные условия охватят ряд районов (1)

В ближайшие дни в Литве погода будет неспокойная, об...

В Литве объявлены списки призывников на 2019 год

Минобороны Литвы информирует, что объявлены списки...