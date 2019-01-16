Член правления Medicinos bankаs Арнас Жалис подтвердил эту информацию информационному агентству BNS.

"Выражаем соболезнования близким Каросаса. Тем самым хотим гарантировать, что на деятельность банка это никак не повлияет", – сказал BNS Жалис.

О смерти Каросаса 16 января сообщил портал lrytas.lt.

По данным портала, 60-летний Каросас скончался от рака в ночь на среду. Каросас родился в 1958 г. в Каунасе, в последнее время он жил в Швейцарии.

В 1988 г. в Чикаго он учредил компанию SK-Impex Inc., которая занималась импортом и экспортом медицинского оборудования.

В 1992 г. он учредил и возглавил группу компаний Western Petroleum S.A. с офисом в Женеве (Швейцария), которая занималась торговлей нефтесырьем на международном рынке.

Предприниматель инвестировал свои деньги в Литве: открыл стоматологическую клинику Denticija в Вильнюсе, затем – модернизированную клинику Stomatologijos poliklinika в Каунасе, медицинские учреждения SK-Impeks Medicinos Diagnostikos ir Gydymo Centras, Grožio Terapijos ir Chirurgijos Klinika. Новейшей медицинской техникой торгует ЗАО SK-Impex Serviso Centras.

Каросасу принадлежали также некоторые финансовые ведомства: Medicinos Bankas и Medicinos Banko lizingas. Недвижимостью занималась компания Turto Garantas. Каросас также занимался связанным с недвижимостью бизнесом в Литве и Черногории, в Украине и Швейцарии. Предприниматель был известным филантропом, он основал благотворительный фонд.

В Вильнюсе он также открыл мастерскую, которая занимается ремонтом старинных автомобилей.

Несколько лет назад Каросас ушел из нефтяного бизнеса, его компания Western Petroleum SA была ликвидирована.