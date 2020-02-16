aA
На 56-м году жизни 16 февраля ушел из жизни литовский поэт Кястутис Навакас. Эту информацию BNS подтвердила председатель Литовского союза писателей Бируте Йонушкайте. Причина смерти поэта пока неясна.
Kęstutis Navakas
Kęstutis Navakas
© Asmeninis archyvas

Навакас – поэт, эссеист, литературный критик, переводчик. Родился 24 февраля 1964 года в Шейминишкяй, Утенский район. Произведения Навакаса были переведены на русский, латышский, грузинский, финский, шведский, македонский, немецкий, английский, итальянский, эстонский, чешский, японский, китайский, турецкий, болгарский и польский языки.

Главы страны выражают соболезнования в связи со смертью поэта.

"Голос писателя был актуален и своеобразен в литературе независимой Литвы", – сказал президент Гитанас Науседа.

По его словам, Навакас был везде – он писал стихи, эссе, был публицистом, переводчиком немецких поэтов, способствовал появлению множества литературных изданий, а Каунас всегда будет помнить его уникальный книжный магазин "Семь одиночеств" (Septynios vienatvės).

Президент выразил соболезнования семье, близким поэта и всей общине писателей Литвы.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: мы находимся на пути поиска, но в то же время заблуждений (185)

Первый фактический глава Литвы после восстановления...

В Вильнюсе состоялось шествие националистической молодежи (21)

По случаю 102 годовщины восстановления государства...

Президент Литвы: сегодня мы празднуем осуществление красивой мечты (260)

В день 102-й годовщины восстановления государственности...

В столице Литвы состоялось традиционное шествие 16 февраля (31)

По случаю 102 годовщины восстановления государства в...

Ирена Марозене о ресторанах на заре независимости Литвы: кофе в стаканчиках из-под майонеза и стрельба (114)

За 30 лет независимости в Литве многое изменилось....

|Maža didelių žinių kaina