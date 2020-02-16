Навакас – поэт, эссеист, литературный критик, переводчик. Родился 24 февраля 1964 года в Шейминишкяй, Утенский район. Произведения Навакаса были переведены на русский, латышский, грузинский, финский, шведский, македонский, немецкий, английский, итальянский, эстонский, чешский, японский, китайский, турецкий, болгарский и польский языки.
Главы страны выражают соболезнования в связи со смертью поэта.
"Голос писателя был актуален и своеобразен в литературе независимой Литвы", – сказал президент Гитанас Науседа.
По его словам, Навакас был везде – он писал стихи, эссе, был публицистом, переводчиком немецких поэтов, способствовал появлению множества литературных изданий, а Каунас всегда будет помнить его уникальный книжный магазин "Семь одиночеств" (Septynios vienatvės).
Президент выразил соболезнования семье, близким поэта и всей общине писателей Литвы.
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