Витаутас Бальсис-Уосис в 1944-1948 гг. был партизаном Таурасского округа, в 1945 г. он получил тяжелое ранение во время боя под Жемкялисом. 71 год назад, 13 января 1948 года он был предан и арестован.
Витаутас Бальсис-Уосис был приговорен к 10 годам ссылки в лагерь строгого режима в Норильск и 15 г. ссылки, 8 лет проработал на угольной шахте в Кайеркане, 10 лет – в Караганде на добыче медной руды. В Литву он вернулся в 1966 году. После восстановления независимости Литвы в течение длительного времени возглавлял Литовское движение Саюдис.
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