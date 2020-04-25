Баркаускас известен с 60-ых гг ХХ века. Он был одним из самых активных родоначальников авангарда в музыке. Композитор создал больше 130 опусов.
Баркаускас не был представителем какого-то музыкального течения, он сформировал свой стиль, которому характерна яркая музыкальная драматургия. Творчество композитора было отмечено Национальной премией культуры и искусства, за заслуги перед Литвой он получил Офицерский крест ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.
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