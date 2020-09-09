Ушел из жизни литовский актер и режиссер Пятрас Димша.

О смерти актера портал Delfi информировал продюсер Альгирдас Жвинакявичюс.

"Мне трудно сказать, когда это произошло - вчера вечером или сегодня утром, но это произошло. Он серьезно болел и умер. Возможно, умер вчера вечером, но я узнал только сегодня", – сказал Жвинакявичюс.

Димша с 1971 года работал на LRT. Был режиссером и актером во многих фильмах. Актер снимался в популярных телесериалах, таких как "Родня", "Дапкусы и Буткусы". Издал несколько поэтических сборников.

17 июля 2013 года, управляя автомобилем, будучи в нетрезвом состоянии насмерть сбил велосипедиста. 3 марта 2015 г. был приговорен к 6 годам лишения свободы, однако в 2018 г. решением Каунасского окружного суда был досрочно освобожден.