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В возрасте 76 лет ушел из жизни литовский актер Гедиминас Гирдвайнис. Эту информацию порталу Delfi подтвердила вдова актера Кристина Андрияускайте. Она сказала, что муж скончался во вторник.
Gediminas Girdvainis
Gediminas Girdvainis
© DELFI montažas

Сообщается, что причиной смерти актера была болезнь сердца.

"Остановилось сердце. И раньше были проблемы с сердцем... А тут остановилось. Его увезли... я не могу говорить, поймите меня", – сказала известная актриса.

Гирдвайнис родился в 1944 г. в Кретинге. Окончил Литовскую консерваторию. С 1969 по 1970 год работал в Шяуляйском драматическом театре, в 1971—1994 гг. играл на сцене Государственного молодёжного театра Литвы. С 1994 г. актер вильнюсского Малого театра. С 1968 года Гирдвайнис снимался в кино.

В 2004 году Гирдвайнис был награжден офицерским крестом ордена Витаутаса Великого.

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