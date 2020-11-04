Ушел из жизни композитор Фаустас Латенас

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На 65-м году жизни скончался композитор, лауреат Литовской национальной премии культуры и искусства Фаустас Латенас.
Faustas Latenas
Faustas Latenas
© Asmeninio archyvo nuotr.

Об этом в фейсбуке в среду ночью сообщила его дочь актриса Эльжбета Латенайте.

Латенас в 1989-1991 гг был руководителем Вильнюсского театра "Кукла" (Lėlė), с 1996 г. возглавлял Литовский государственный академический драмтеатр, в 1999-2000 г. был гендиректором Национального драматического театра. В 2000-2004 г. вместе с режиссером Римасом Туминасом возглавлял Вильнюсский малый театр.

В 1996 и 2004 г. Латенас был вице-министром культуры, занимал должность советника премьер-министра, атташе по культуре в России.

Латенас написал музыку более чем к 200 спектаклям, 40 документальным и художественным фильмам.

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