Ушел из жизни композитор Фаустас Латенас

Об этом в фейсбуке в среду ночью сообщила его дочь актриса Эльжбета Латенайте.
Латенас в 1989-1991 гг был руководителем Вильнюсского театра "Кукла" (Lėlė), с 1996 г. возглавлял Литовский государственный академический драмтеатр, в 1999-2000 г. был гендиректором Национального драматического театра. В 2000-2004 г. вместе с режиссером Римасом Туминасом возглавлял Вильнюсский малый театр.
В 1996 и 2004 г. Латенас был вице-министром культуры, занимал должность советника премьер-министра, атташе по культуре в России.
Латенас написал музыку более чем к 200 спектаклям, 40 документальным и художественным фильмам.
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