Ушел из жизни известный литовский архитектор Альгимантас Насвитис

Об этом рассказали близкие друзья семьи Насвитисов.

Альгимантас Насвитис вместе с братом Витаутасом проектировал большую часть известных вильнюсских зданий.

Насвитисы окончили Вильнюсский государственный художественный институт. Еще во время учебы они начали работать в Литовском павильоне Союзного сельского хозяйства в Москве.

После окончания вуза они не только проектировали здания, но и преподавали.

Одно из ярчайших примеров работы братьев Насвитисов – реконструкция центрального почтамта, где впервые был использован алюминиевый каркас, в интерьере зала был открыт металлический каркас перекрытий. Их работа - гостиница "Летува", тогдашнее здание Верховного совета.

Заслуги братьев перед литовской архитектурой не были не замечены. Альгимантас награждался как заслуженный строитель в 1965 г.; в 1970 г. – получил Литовскую государственную премию; в 1982 г. – получил звание народного архитектора; в 1969, 1976 г. – премию Совета министров СССР; в 1982 m. – государственную премию СССР; в 1991 г. – приз им. президента Олимпийского комитета А.Самаранча; в 1998 г. – Орден IV степени Великого князя Литовского Гедиминаса и Рыцарский орден архитектуры; в 2000 г. – медаль Независимости Литвы; в 2003 г. – премию искусства правительства ЛР; в 2007 г. – Св. Христофора.

В 2010 г. он был награжден золотой медалью "За заслуги перед культурой Вильнюса", а в 2016 г. ему присвоили звание почетного гражданина Вильнюса.

Витаутас Насвитис ушел из жизни в 2016 г.

Важнейшие проекты братьев Насвитисов - в фотоальбоме: