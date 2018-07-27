Ушел из жизни известный литовский архитектор Альгимантас Насвитис

Об этом рассказали близкие друзья семьи Насвитисов.
Альгимантас Насвитис вместе с братом Витаутасом проектировал большую часть известных вильнюсских зданий.
Насвитисы окончили Вильнюсский государственный художественный институт. Еще во время учебы они начали работать в Литовском павильоне Союзного сельского хозяйства в Москве.
После окончания вуза они не только проектировали здания, но и преподавали.
Одно из ярчайших примеров работы братьев Насвитисов – реконструкция центрального почтамта, где впервые был использован алюминиевый каркас, в интерьере зала был открыт металлический каркас перекрытий. Их работа - гостиница "Летува", тогдашнее здание Верховного совета.
Заслуги братьев перед литовской архитектурой не были не замечены. Альгимантас награждался как заслуженный строитель в 1965 г.; в 1970 г. – получил Литовскую государственную премию; в 1982 г. – получил звание народного архитектора; в 1969, 1976 г. – премию Совета министров СССР; в 1982 m. – государственную премию СССР; в 1991 г. – приз им. президента Олимпийского комитета А.Самаранча; в 1998 г. – Орден IV степени Великого князя Литовского Гедиминаса и Рыцарский орден архитектуры; в 2000 г. – медаль Независимости Литвы; в 2003 г. – премию искусства правительства ЛР; в 2007 г. – Св. Христофора.
В 2010 г. он был награжден золотой медалью "За заслуги перед культурой Вильнюса", а в 2016 г. ему присвоили звание почетного гражданина Вильнюса.
Витаутас Насвитис ушел из жизни в 2016 г.
Важнейшие проекты братьев Насвитисов - в фотоальбоме:
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