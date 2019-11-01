Ушел из жизни известный адвокат, бывший депутат Забела

Забела родился в Зарасайском районе. В 60-ые годы он окончил юридический факультет Вильнюсского университета, в советское время работал адвокатом.

После восстановления независимости Литвы Забела основал адвокатскую контору Zabiela, Zabielaitė ir partneriai, был многолетним членом Адвокатского совета, участвовал в закладывании фундамента Литовской адвокатуры.

В 2013-2014 гг. Забела был депутатом литовского парламента. Он участвовал в выборах по списку Литовского движения либералов и в середине срока полномочий сменил депутата, который по собственному желанию покинул парламент.

В 2007 году Забеле вручили медаль "За заслуги перед Литвой".

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выражает соболезнования в связи со смертью известного депутата, бывшего депутата Забелы.

"Литва лишилась талантливого юриста, адвоката, педагога, активного общественного деятеля, который внес значительный вклад в создание и развитие литовской адвокатуры. Это была яркая личность, которая останется в памяти не одного поколения людей, работающих в сфере права. В этот тяжелый час приносим искренние соболезнования близким, друзьям, коллегам и всем, кто был знаком с этим человеком", – сказал Сквернялис.