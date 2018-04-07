Он родился 29 августа 1938 г. в Клайпеде в еврейской семье. Больше 10 лет он был футболистом вильнюсского "Спартака", рижского ASK, каунасской "Банги", "Цементининкаса" (Новая Акмяне), клайпедского "Гранитаса", лиепайской Zveinieks и гаргждайской "Банги".

Однако даже в молодости он думал о карьере тренера и в 1970 г. получил образование квалифицированного тренера, постоянно углублял свои знания на различных курсах и повышал квалификацию.

Профессиональный тренер больше всего наград завоевал с клайпедским "Гранитасом". Под его руководством команда четырежды стала победителем Чемпионата Литвы (1978, 1980, 1981, 1984 г.) и четыре раза завоевала кубок ЛФФ (1977, 1981, 1983, 1986).

Финкель также возглавлял мажейкяйскую команду Romar, которая стала чемпионом Литвы в 1994 г., а в 1992 г с вильнюсской командой Makabi завоевал кубок ЛФФ.

За свою карьеру он 5 раз завоевал титул чемпиона Литвы и 5 кубков ЛФФ. Подобными достижениями другие тренеры не могут похвастаться.

Финкель также тренировал футболистов шяуляйской команды Karedа и клайпедского Atlantаs. Карьеру тренера он завершил в 1998 г. Финкель был награжден орденом ЛФФ II степени за заслуги перед литовским футболом.