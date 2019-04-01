Крауялис родился 16 февраля 1938 года в деревне Шлякяй (Паневежский район). В 1957 г. окончил среднюю школу в Рамигале (Паневежский район).
В том же году поступил в Литовскую сельхозакадемию (сейчас – Сельхозакадемия университета им. Витаутаса Великого). В 1962 г. получил специальность агронома. В 1962–1963 гг. работал агрономом в колхозе Мяшкалаукиса (Пасвальский район), в 1964–1968 гг. – был начальником отдела планирования и финансов Пасвальского сельскохозяйственного управления, в 1969–1985 гг. – был начальником управления планированием и финансами Минсельхоза, в 1986–1988 гг. – заместителем начальника, начальником агропромышленного комитета Главного управления экономики.
В 1989–1991 гг. – заместитель министра сельского хозяйства по вопросам экономики. С 1992 г. до выборов в VIII парламент работал в одной муниципальной сельскохозяйственной организации – Литовской ассоциации сельскохозяйственных компаний – был гендиректором, президентом.
В 2000 г. стал депутатом парламента от Нового союза (социал-либералов). Был председателем комитета по вопросам села.
Был министром сельского хозяйства в 12-м правительстве Литвы.
Прощание с покойным состоится 2 апреля, в 16 ч. в Вильнюсском похоронном бюро (ул. Оланду, 22, 1 зал). Похороны состоятся 3 апреля на кладбище в Кайренай. Урну с прахом вынесут 3 апреля в 13 ч.
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