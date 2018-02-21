На 94-м году жизни в больнице 20 февраля скончался академик, бывший министр образования Литвы Зигмас Зинкявичюс, сообщил портал lrt.lt.
Dalia Grybauskaitė ir Zigmas Zinkevičius
© www.president.lt

Это подтвердил сын покойного Витаутас Зинкявичюс. По его словам, в последние недели отец чувствовал себя плохо.

Зинкявичюс родился 4 января 1925 г. в Юодаусяй, Укмергского округа. В 1933-1939 г. учился в 6-летней школе Юодаусяй, в 1939-1945 гг. в Укмергской гимназии. В 1945-1950 гг. учился на факультете истории и филологии Вильнюсского университета. В 1950 г. стал преподавателем, а в 1964 г. - продеканом факультета. В 1995-1996 гг. занимал должность директора Института литовского языка.

В правительстве Гедиминаса Вагнорюса (1996-1998) он занимал пост министра образования. В 2003 г. учредил Литовскую партию христианской демократии.

В 2008 году профессор был награжден орденом рыцарей Йотвингского креста, а в 2015 г. большим командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".

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