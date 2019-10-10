Когда на место происшествия приехала полиция, водитель был без сознания. однако в сводке указано, что в организме водителя было 1,28 промилле.
"Меня очень удивило, как можно установить степень опьянения человека без сознания без анализа крови", – сказал 10 октября утром DELFI Ушацкас.
Представитель Укмергского комиссариата Владас Буткус сказал DELFI, что в алкотестер водитель дул уже в больнице. "Когда его достали из автомобиля, он был без сознания, в больнице он пришел в себя. С ним общались, полицейские дали ему подуть в алкотестер", – сказал Буткус.
По правилам водителю должны были дать подуть в алкотестер и второй раз.
"Поскольку в силу состояния здоровья он не мог этого сделать во второй раз, в больнице у него взяли кровь на анализ, – сказал Буткус. – Будет проведена экспертиза. Установят количество алкоголя в крови".
"Водителя не опросили из-за тяжелого состояния, – сказал Буткус. – Но полицейские должны были чувствовать и запах".
По его словам, в любом случае водителя проверили бы на трезвость, поскольку в ДТП погиб человек. на вопрос, мог ли алкотестер дать неверные показания, Буткус ответил категорично: "Алкотестеры, которые использует полиция, точны,они проходят проверку, тут нет сомнений, полицейские чувствовали запах".
DELFI напоминает, что о ДТП в Укмерге сообщили 9 октября, в 13.50 ч.
В сводке сообщается, что мужчина 1956 года рождения на улице Дауканто не справился с управлением автомобиля Honda CRV и врезался в дерево.
Водитель был пьян (1,28 промилле), он получил травмы и доставлен в больницу. Пассажир автомобиля, женщина 1932 года рождения, скончалась.
Ушацкас сказал DELFI, что у брата, по словам врачей, лопнул сосуд, произошло кровоизлияние в мозг, он потерял сознание, по этой причине и произошло ДТП.
О том, что брат мог быть пьян, Ушацкас не хотел говорить.
"Результатов обследования еще нет, меня удивило, как у человека без сознания, не взяв кровь, могли установить степень опьянения. Тем более, что отец проводил из в больницу", – сказал он.
Ушацкас ждет результатов анализа крови.
Он рассказал DELFI, что ночью его брата оперировали. По предварительным данным, у него диагностировали перелом второго шейного позвонка.
Ушацкас напомнил, что его брат пил лекарства от простуды. "Мы пока не знаем, как обстоят дела", – сказал он DELFI.
Он сказал, что тяжелее всего отцу. "Тяжело ему, человеку 90 лет, 4 года назад отметили их бриллиантовую свадьбу, ему конечно сложно. Я остался один", – сказал Ушацкас.
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