По данным карты Агентства охраны окружающей среды, в Клайпеде, Мажейкяй, Паневежисе, Каунасе и Вильнюсе фиксируют средний уровень загрязнения, а в Кедайняй, Утене, Плунге и Алитусе – низкий.
По словам представителя агентства Зиты Шилене, прогнозы синоптиков сбылись, и уровень загрязнения после выходных снизился. "Как синоптики и прогнозировали, в воскресенье после обеда изменились воздушные массы, и уровень загрязнения снизился. Кое-где прошли и дожди, но, видно, очень неравномерно, поэтому уровень загрязнения снизился не из-за дождей", – сказала DELFI Шилене.
Сейчас фиксируют низкий или средний уровень загрязнения. По словам специалиста, это неопасно, поскольку средний уровень не превышает установленный уровень. "Средний – это значит, что он не превышает установленный уровень. Он несколько выше низкого или очень низкого, но не превышает установленный уровень. Надо думать, он не представляет опасности", – сказала Шилене, заметив, что этот показатель может изменится, поскольку по-прежнему стоит сухая погода.
Напомним, что синоптики прогнозируют осадки только в конце этой недели.
Правительство готовится предоставить особый статус Европейскому гуманитарному университету (1)
Правительство Литвы готовится предоставить...
Полиция все еще не может опросить водителя, выпавшего с многоэтажной стоянки авто (5)
Полиция все еще не может опросить водителя, выпавшего с...
Состояние найденного в Клайпеде младенца все еще остается тяжелым (2)
В организме найденного в субботу в Клайпеде младенца...
Министр уверяет, что людей вводят в заблуждение: сумма, выделяемая на лечение, не будет ограничена (15)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
TOP новостей
Изменения в работе кассиров: зарплаты растут, работающих становится меньше (53)
За год продавцов магазинов в Литве стало на 1300 меньше, а...
Министр уверяет, что людей вводят в заблуждение: сумма, выделяемая на лечение, не будет ограничена (15)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
После афер с государственной землей – скандальные свидетельства (26)
Сейчас уже бывший глава Вильнюсского отделения...
Опытный инструктор раскритиковал водителей: проверьте, не допускаете ли вы такие ошибки (66)
"Если прислушаться к комментариям водителей, можно...