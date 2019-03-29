Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас в интервью в передаче "День на DELFI" сказал, что люди не прислушались к советам специалистов. Он уточнил, какова на сегодняшний день ситуация с вакцинами, и когда их можно получить.

– Сколько жителей на данный момент более корью?

– На данный момент 284. Надо сказать, что на нашем сайте каждый день информация обновляется. К сожалению, пока количество заболевших растет. В процессе эти скачки еще будут, я знаю, что в пятницу будут новые случаи, поскольку данные исследуют в лаборатории. Немало анализов подтверждает диагноз.

– Почему количество случаев заболеваемости растет?

– Потому что Европа, и не только Европа, не прислушалась к предупреждениям ВОЗ и опасениям ученых, которые отмечали, что, создавая современный мир, мы создали и возможность возвращения инфекционных заболеваний.

С одной стороны мы много путешествуем, поэтому даем возможность переноса болезни с континента на континент, включая болезни, которые уже были уничтожены. Их уничтожили именно с помощью прививок, но не до конца, были очаги, где эти болезни появлялись.

– Но в данном случае в Литве от кори сделать прививку невозможно?

– Вы неправы. Тем, кому рекомендовали сделать прививку, можно было это сделать. Это делали за счет денег налогоплательщиков.

– Но сообщалось, что вакцины в Литве уже нет.

– Тем, кого прививают по плану, прививки делают. И снова привезут большую партию. Это касается тех, кому надо делать прививки, кому рекомендуют, растет число контактных. Всем им хватит вакцины. А люди обычно не прививаются пока не начинают фиксировать заболевание. Кто хотел сделать прививку, но проворонил время, пока сделать этого не могут, желающих много, придется ждать, а сколько - трудно сказать. По рецепту можно и сегодня привезти вакцину, но и цена на нее будет другой.

– Если мне не делали прививку, как узнать, надо ли мне прививаться?

– Пока это можно сделать только за свой счет. Анализ крови стоит около 16 евро. Если есть эти деньги, лучше для спокойствия сдать кровь. Никто вакцину без заказа впрок не заготавливает. Надо понимать - огонь во всей Европе разгорелся, у нас сотни заболевших, а в Европе - тысячи.

– Как защититься тем, кто работает в открытом офисе?

– У любого человека, который восприимчив к болезни, есть вероятность подцепить болезнь в течение нескольких минут.

– Но что делать, ведь такие офисы сейчас популярны и не только в Литве?

– Не только такие офисы. Даже большие магазины. Может, кто-то считает, что нынешняя ситуация - это преувеличенный хаос, но человек является переносчиком болезни еще до появления сыпи. Когда человек ощущает первые симптомы. Защититься сложно, поскольку человек является основным переносчиком. Тут не поможет ни купание в проруби, ни зарядка, нужны прививки. Лучше не офис изолировать, а больных людей, людей, у которых был контакт с больными, они должны в течение 72 часов сделать прививки. Очень важно знать, что кто-то из офиса заболел, надо немедленно связаться с врачом и оценить риск, назначить прививку.

– В социальных сетях есть информация о том, что корью болеют школьники.

– В таком случае надо немедленно связаться с Центром охраны здоровья, консультироваться, оценить риск. Может, объявить карантин, не ходить в школу. О таких случаях сразу сообщают в центр, информацию анализируют.