"Мы видим, что эта тема активно обсуждается. У части жителей это может вызвать страх, поскольку мы еще не приняли никаких решений, а люди уже интересуются, точно ли услуги будут доступны. Хочу успокоить жителей - это будет последняя мера, в первую очередь будем предпринимать другие шаги, они могут ограничить некоторого рода деятельность. Никто не начнет вводить ограничения с системы здравоохранения, особенно с ограничения плановых услуг", – сказал на пресс-конференции 6 октября Аурелиюс Верига.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига говорил, что предоставление плановых услуг будет ограничено, если в течение 14 дней уровень заболеваемости достигнет 50 человек на 100 000 жителей, а в конкретном муниципалитете – 100. Эту информацию подтвердила советник министра Лина Бушинскайте.

Литва эту красную черту уже перешагнула. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний 5 октября после обеда сообщил, что в Литве этот показатель составляет 51,6 случай на 100 000 жителей, а в Расейняй - 998.

В понедельник Верига сказал: "Могут сложиться такие обстоятельства, при которых придется ограничить предоставление плановых услуг. Их не отзовут, поскольку есть такие, которые на самом деле необходимы. Но может быть так, поскольку вспышки большие, что приостановят предоставление части услуг".

В пятницу министр назвал и еще один критерий ограничения плановых услуг. Это количество коек для лечения больных коронавирусом.

По данным Минздрава на 5 октября, в больницах находятся 156 больных коронавирусом (2 октября их было 139). Это 35% предусмотренного количества.

В Пятницу он указал, что критическое количество - 70% коек.

"Мы на середине. У нас 139 людей в стационарах. Половина - в Шяуляйском районе. Многим требуется кислородная терапия. Но количество тех, кому требуется аппарат ИВЛ не растет стремительными темпами. Кислородную терапию врачи иногда назначают даже профилактически, чтобы избежать серьезных последствий", – сказал Верига 2 октября.

Всего в стационарах сейчас заняты 10 955 коек из 16 797. В реанимациях лежат 354 пациента (всего 621 место).

С коронавирусом в реанимации лежат 11 пациентов.

В понедельник журналисты Delfi говорили с представителями поликлиник, которые сказали, что они готовы к работе в режиме карантина, но такая перспектива их не радует, поскольку будет много недовольных пациентов, да и без присмотра останутся нуждающиеся в помощи люди. Сейчас в поликлиниках особых очередей нет. Больше обычного только собирается желающих сделать прививки от гриппа.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене не стала комментировать, целесообразным бы было ограничение медицинских услуг.

"Как гражданка могу сказать, что это ограничение - палка о двух концах. Мы знаем, как плохо, когда люди не получают, необходимой помощи, когда болезни запускают. Это нехорошо. Но можно понять и врачей, которые рискуют заболеть, поэтому надо думать о их защите в первую очередь, чтобы у них хватило средств защиты, и потоки были урегулированы", – сказала Жвирблене.

Однако она заметила, что любое пресечение и ограничение контактов способствует остановке распространения вируса. Правда, специалист заметила, что вряд ли такие ограничения в первую очередь должны касаться медучреждений.

"Надо просчитать самые большие факторы риска, из-за которых вирус распространяется. Любое ограничение помогает – это мы видели весной. Вопрос в том, хотел бы кто-то их вернуть? Надо хорошо подумать, установить факторы риска, которые помогают вирусу распространяться", – заметила профессор.