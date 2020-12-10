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В среду в Литве был зафиксирован очередной антирекорд - 3128 новых случаев в сутки. В Паневежисе за сутки установили 123 случая, в Паневежском районе – 23, пишет Jūsų Panevėžys.
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Ligoninė
© Jūsų Panevėžys

Директор Паневежского департамента НЦОЗ Эугениюс Вилчинскас подтвердил, что уровень заболевания новым вирусом в 1,5 раза выше, чем в среднем по Литве.

"Особенно беспокоит большой процент невыясненных случаев, люди не говорят, где заразились. Много случаев заражения в семьях", – сказал он.

Много очагов в Паневежисе фиксируют в компаниях. "Все компании перечислить я не могу, но могу подтвердить, что на всех промышленных предприятиях есть больные: где-то больше, где-то меньше. Требования всем известны, вопрос, как их соблюдают. Я слышал, что компании скрывают случаи заражения", – сказал Вилчинскас.

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Врач Паневежского муниципалитета Миндаугас Бурба сказал, что в городе делают все, что требует правительство. Он признал, что ситуация ухудшается с каждым днем.

По его словам, есть несколько проблем, которые способствуют распространению вируса.

"Во-первых, жители часто не понимают, что такое изоляция. Например, заболевает один член семьи, он находится дома и контактирует с другими домочадцами. Так заболевают другие. А на деле, если нет другого места для изоляции, надо находиться в отдельной комнате, часто ее проветривать, не контактировать с близкими, выходить в общие помещения в маске и дезинфицировать все предметы, до которых дотрагивался больной", – сказал Бурба.

Еще одна проблема – люди скрывают контакты. "Жители не всегда адекватно подходят к ситуации, не говорят, с кем контактировали. Причина - страх. Они боятся, что люди, которых они назовут, рассердятся, не поймут", – рассказал врач.

Третья проблема - неправильное ношение масок. Многие люди стягивают маску с носа. Это очень опасно, так как такой человек думает, что он в маске и не соблюдает положенную дистанцию.

По словам Бурбы, если ничто не изменится, скоро город со второго места по уровню заболеваемости, выйдет на первое.

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