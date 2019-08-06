Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом в Литве –...

Согласно обнародованным в июле данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве показатель заболеваемости в 2017 году был 16,6 случая на 100 жителей.
За Литвой следуют Чехия и Эстония, где заболеваемость была 6,4 случая на 100 000 жителей.
Сообщается, что чаще всего клещевым энцефалитом болели люди в возрасте 45-64 лет, реже всего – дети до четырех лет. Большинство заболевших не было привито от этой болезни.
Центр напоминает, что самое надежное средство от клещевого энцефалита - прививка.
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