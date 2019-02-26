Всего в этом году грипп унес жизни 22 человек.
Пресс-секретарь центра Зигмас Нагис сказал BNS, что последняя жертва этой болезни - мужчина старше 70 лет. Как и другие скончавшиеся от этой болезни люди, мужчина не делал прививку от гриппа.
Между тем уровень заболеваемости гриппом в Литве идет на спад – на прошлой неделе общий показатель составлял 81 случай на 10 000 жителей.
Эпидемию гриппа в этом году объявляли 22 из 60 мэрий.
Уровень заболеваемости гриппом в Литве идет на спад
Уровень заболеваемости гриппом в Литве идет на спад,...
Вильнюсский окружной суд отпускает на свободу судью Верховного суда Лаужикаса (9)
Вильнюсский окружной суд (ВОС) во вторник принял...
Арест Палецкиса продлен еще на два месяца (27)
Участковый суд Вильнюсе продлил еще на два месяца - до...
Премьер Литвы: нужен стадион, на котором было бы не стыдно проводить международные соревнования (6)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...
Полицейский автомобиль без опознавательных знаков зафиксировал десятки нарушителей (7)
Дорожная полиция Литвы предупреждала, что несмотря на...
TOP новостей
Экономист: за старую машину жители Литвы платят больше, чем эстонцы за новую (57)
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...
Ярмарка Казюкаса и выборы: как их удастся совместить (3)
В ближайшие выходные в литовской столице пройдет...
Вильнюсский окружной суд отпускает на свободу судью Верховного суда Лаужикаса (9)
Вильнюсский окружной суд (ВОС) во вторник принял...
Еще один кандидат в президенты набрал 5-значное количество голосов в интернете (6)
В интернете на данный момент больше всего голосов...
Разоблачитель НТВ из Литвы: Мы разобрали и показали, как это сделано, что дальше? (218)
"Мы разобрали и показали, как это сделано: вот тут врут,...