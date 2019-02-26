Всего в этом году грипп унес жизни 22 человек.

Пресс-секретарь центра Зигмас Нагис сказал BNS, что последняя жертва этой болезни - мужчина старше 70 лет. Как и другие скончавшиеся от этой болезни люди, мужчина не делал прививку от гриппа.

Между тем уровень заболеваемости гриппом в Литве идет на спад – на прошлой неделе общий показатель составлял 81 случай на 10 000 жителей.

Эпидемию гриппа в этом году объявляли 22 из 60 мэрий.