В этом году муниципальная казна составит более 55 миллионов евро, в которую войдут не только учреждения районного бюджета, различные промоутеры проектов, но и рекордная сумма денег для участия в проектах, финансируемых Европейским союзом. Проект бюджета проложил путь и будет финансировать в этом году совершенно новые программы: программу бесплатного проезда для школьников и пожилых людей, которая начнется осенью, обустройство велосипедных дорожек, программа мотивации учителей и многие другие. Одним из наиболее противоречивых вопросов является стимулирование рождаемости в этом районе путем предоставления семьям корзины новорожденного.

Проект был представлен больницей

Идея подарить корзину для новорожденных семьям, дети которых родились в Кедайняй, возникла в самой Кедайняйской больнице. Предполагается, что такой подарок привлечет больше рожениц в отделение акушерства и гинекологии Кедайняй, потому что в следующем году, если в этом году будет менее 270 родов, его, возможно, придется закрыть.

По оценкам, больница тратит почти 43 000 евро на детские корзины.

Большинство политиков района поддержали эту идею, но вскоре возникла дискуссия о том, что такие корзины следует дарить не не только в Кедайняйской больнице, но и в других родильных учреждениях в стране. Утверждается, что больница будет дискриминировать тех рожениц, которые рожают других больницах страны либо из-за проблем со здоровьем, либо из-за их личного выбора.

Источники финансирования предложили не искать

Комитет по экономике и бюджету под председательством Ромуальдаса Гайлюнаса утвердил предложение о распределении корзин для новорожденных среди всех роддомов края, но в настоящее время предлагается не искать дополнительных источников финансирования, и этот вопрос решать в течении года только тогда, когда закончатся выделенные больницей на корзину новорожденного средства.

Правящие предложили и корзину, и поддержку

Между тем, крупнейшая фракция районного совета "За успех нашего края" предложила профинансировать проект корзины для новорожденного, предоставленный Кедайняйской больницей, и предоставить дополнительную поддержку в 100 евро каждой женщине, родившейся в Литве и зарегистрированной в Кедайняйском районе.