"Для армии этот результат (в опросах - BNS) является самым высоким за последние 13 лет, с 2005 года", - указал BNS Владас Гайдис, директор компании, которая проводила исследование.
Доверие к своей армии выразили 59,7% опрошенных, противоположного мнения были 14,4% респондентов.
"Во всех демократических странах доверие к своим военным и полицейским велико, они оцениваются хорошо. Мы приближаемся к стандартам нормальных европейских стран", - сказал В. Гайдис. Он отмечает, что материальное обеспечение военных и полиции увеличивается, и это у населения формирует образ современности и уверенности.
Наиболее высокое доверие населения к пожарным (89,3%) и полиции (63,2%), а занимающим четвёртое место пограничникам доверяют 44,1% участников опроса.
Как и прежде, больше всего жители страны не доверяют правительству, парламенту и политическим партиям.
Правительству доверяет 19,5% респондентов, не доверяют - более 34%. Сейму доверяет всего 8,3% участников опроса, не доверяют - 58,8%. Между тем партиям доверяют 6% респондентов, не доверяют - 65,4%.
Опрос компанией Vimorus проводился 8-17 июня, его результаты опубликованы в субботнем номере газеты Lietuvos rytas.
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