По данным Литовской биржи труда, в конце августа в стране было 142,7 тыс. безработных - на 422. (0,3 проц.) меньше, чем в конце июля, и на 8,5 тыс. (6,4%) больше, чем год назад.
Работодатели в июле зарегистрировали 33 тыс. свободных рабочих мест, что на 11% меньше, чем в июне, территориальные биржи труда помогли трудоустроиться 12,5 тыс. человек.
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