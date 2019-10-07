Зарегистрированный уровень безработицы в Литве в сентябре был 8% – на 0,2% ниже, чем месяц назад, и на 0,3% ниже, чем год назад.
Darbas
© Shutterstock

На 1 октября было зарегистрировано 137 тыс. безработных – на 3,2% меньше, чем месяц назад, и на 5% меньше, чем год назад, показывают данные Службы занятости.

В сентябре спрос на рабочую силу вырос на 4,4%, Служба занятости помогла трудоустроиться 18 тыс. безработным – это на треть больше, чем в августе.

В информационной системе службы зарегистрировано 22,8 тыс. новых объявлений о рабочих местах.

Статьи по теме:

Евростат: уровень безработицы в Литве в августе - выше среднего по ЕС (5)

Уровень безработицы в Литве в августе был выше, чем в...

Занятость, миграция и демография – диалектика треугольника (27)

Занятость и безработица – аверс и реверс одного...

Новые данные Центра стратегического анализа не радуют: Литву ждут два серьезных вызова (117)

Литве характерны признаки стареющего общества, таковы...

Общество

История отравления детей в бассейне может повториться: выявлены еще три опасных бассейна

В трех бассейнах Вильнюсского округа нет оборудования,...

Lėktuvų stebėjimas Lėktuvų stebėjimas

На дачах под Вильнюсом люди собираются, чтобы наблюдать за самолетами (2)

На дачах в Салининкай есть тайное местечко, где люди...

Появится не только налог на автомобили: налог на недвижимость в Литве будут платить тысячи новых владельцев (29)

Минфин Литвы объявил о подготовке новых налогов и...

Истребители НАТО трижды сопровождали самолеты ВВС России

На минувшей неделе истребители НАТО трижды...

Уровень безработицы в Литве в сентябре снизился до 8%

Зарегистрированный уровень безработицы в Литве в...

TOP новостей

Появится не только налог на автомобили: налог на недвижимость в Литве будут платить тысячи новых владельцев (29)

Минфин Литвы объявил о подготовке новых налогов и...

Lėktuvų stebėjimas Lėktuvų stebėjimas

На дачах под Вильнюсом люди собираются, чтобы наблюдать за самолетами (2)

На дачах в Салининкай есть тайное местечко, где люди...

Крупнейшие лесовладельцы в Литве: скандинавы обошли ограничение (46)

В Литве насчитывается почти 250 000 владельцев леса, в...

Петицию против налога на автомобили подписали 45 000 человек  появилось предложение увеличить налог (43)

В интернете петицию, адресованную парламенту Литвы ,...

Белорусский интеллектуал в Вильнюсе: чтобы понять Лукашенко, надо понимать Сталина (47)

"Александр Лукашенко оценивает западных политиков так,...