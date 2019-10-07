Уровень безработицы в Литве в сентябре снизился до 8%

На 1 октября было зарегистрировано 137 тыс. безработных – на 3,2% меньше, чем месяц назад, и на 5% меньше, чем год назад, показывают данные Службы занятости.

В сентябре спрос на рабочую силу вырос на 4,4%, Служба занятости помогла трудоустроиться 18 тыс. безработным – это на треть больше, чем в августе.

В информационной системе службы зарегистрировано 22,8 тыс. новых объявлений о рабочих местах.