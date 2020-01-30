Уровень безработицы в Литве в прошлом году вырос до 6,3%

Основываясь на предварительных данных исследования занятости населения, Департамент статистики сообщил, что в 2019 году в стране было 92 тыс. безработных, а работали 1,378 млн жителей.

За год количество занятых жителей выросло на 3,1 тыс. (на 0,2%), а количество безработных – на 2,1 тыс. (на 2,3%).

В прошлом году в стране также было 898 тыс. экономически неактивных людей старше 15 лет – их число за год сократилось на 16,7 тыс. (1,8%).