Уровень безработицы в Литве в прошлом году вырос до 6,3%

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В прошлом году уровень безработицы в Литве составил 6,3% – это на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2018 году. В прошлом году показатель долгосрочной безработицы почти не изменился и составил 1,9%.
Основываясь на предварительных данных исследования занятости населения, Департамент статистики сообщил, что в 2019 году в стране было 92 тыс. безработных, а работали 1,378 млн жителей.
За год количество занятых жителей выросло на 3,1 тыс. (на 0,2%), а количество безработных – на 2,1 тыс. (на 2,3%).
В прошлом году в стране также было 898 тыс. экономически неактивных людей старше 15 лет – их число за год сократилось на 16,7 тыс. (1,8%).
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