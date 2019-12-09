Уровень безработицы в Литве в ноябре повысился до 8,4%

Служба утверждает, что уровень безработицы вырос после окончания временных работ и в связи со снижением спроса на рабочую силу.

В ноябре в информационной системе Службы занятости было зарегистрировано 32,7 тыс. предложений о трудоустройстве – на одну десятую меньше, чем в октябре. Три из пяти зарегистрированных свободных рабочих мест приходились на квалифицированных работников, почти 22% – на специалистов, около 19% – на неквалифицированных работников.

Служба занятости в ноябре помогла трудоустроиться 12 тыс. лиц – на 3 тыс. меньше, чем в октябре. За 11 месяцев этого года трудоустроено в общей сложности 169,2 тыс. безработных – на 10,4 тыс. больше, чем за такой же период в 2018 году.