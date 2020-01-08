Уровень безработицы в Литве в декабре был 8,7%, что на 0,3 проц. пункта выше, чем в ноябре, показывают данные Службы занятости.
© Shutterstock

По сравнению с декабрем 2018 года уровень безработицы снизился на 0,2 проц. пункта.

В общей сложности в начале января было зарегистрировано 150,5 тыс. безработных – на 4 тыс. меньше, чем год назад, но на 6,3 тыс. больше, чем в начале декабря.

Спрос на рабочую силу в декабре снизился на 19% – в прошлом месяце было зарегистрировано 26,5 тыс. предложений по трудоустройству, из них 16,4 тыс. новых.

Статьи по теме:

Экономист – об экономическом чуде и о том, когда Литва будет жить лучше чем когда-либо (252)

Чудеса происходят как в мировой так и в литовской...

Экономисты предупреждают: рабочие места в Литве займут иммигранты, станет больше безработных (151)

В Литве растет уровень безработицы – с такой...

Уровень безработицы в Литве в ноябре повысился до 8,4% (1)

Уровень безработицы в Литве составлял в ноябре 8,4% и был...

В Каунасе займутся вопросом ограничения импорта электроэнергии с БелАЭС

В связи с намерениями Литвы ограничить попадание...

В Литве от гриппа скончался мужчина

В Литве от гриппа скончался человек, это первая смерть...

Пенсии в Литве станут больше уже с января

С января 2020 года Фонд социального страхования (" Содра...

Ramūnas Karbauskis

Лидер "крестьян" о запрете на продажу алкоголя в пляжных кафе: избыточные запреты мы не принимали (1)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...

Уровень безработицы в Литве в декабре вырос до 8,7%

Уровень безработицы в Литве в декабре был 8,7%, что на 0,3...

TOP новостей

Ультиматум: если поставщики услуги по вывозу мусора не будут соблюдать график, договор расторгнут (12)

Представители Вильнюсского муниципалитета сказали,...

Пенсии в Литве станут больше уже с января

С января 2020 года Фонд социального страхования (" Содра...

Irane sudužus Ukrainos keleiviniam lėktuvui žuvo 176 žmonės Irane sudužus Ukrainos keleiviniam lėktuvui žuvo 176 žmonės

В Иране разбился украинский пассажирский самолет Причина: возгорание двигателя (85)

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"...

В Литве от гриппа скончался мужчина

В Литве от гриппа скончался человек, это первая смерть...

На обстрелянной иракской базе были литовские военные, они не пострадали (18)

На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке находились...