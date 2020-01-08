Уровень безработицы в Литве в декабре вырос до 8,7%

По сравнению с декабрем 2018 года уровень безработицы снизился на 0,2 проц. пункта.

В общей сложности в начале января было зарегистрировано 150,5 тыс. безработных – на 4 тыс. меньше, чем год назад, но на 6,3 тыс. больше, чем в начале декабря.

Спрос на рабочую силу в декабре снизился на 19% – в прошлом месяце было зарегистрировано 26,5 тыс. предложений по трудоустройству, из них 16,4 тыс. новых.