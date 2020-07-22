Уровень бедности в Литве – меньше 251 евро в месяц: за такие деньги живут больше 200 000 жителей

Уровень бедности в 2019 г. составлял 20,6%, а по сравнению с 2018 г., он уменьшился на 2,3%.

В 2019 г. около 576 000 жителей Литвы жили за чертой бедности.

В городах такие низкие доходы получали 17,1% жителей (в 5 крупных – 14%, в других – 22,1%), в селе – 27,9%.

Naujausi skurdo rodikliai. © Statistikos departamento nuotr.

Риск бедности, по сравнению с 2018 г., уменьшился на 1,7% (в 5 крупных городах вырос на 0,2%, в других городах уменьшился на 4,9%), а в селе – снизился на 3,4%.

Риск бедности в 2019 г. составлял 379 евро в месяц на одного члена семьи и 797 евро на семью из двоих взрослых и двоих детей до 14 лет.

Показатели уровня бедности подсчитывают на основе данных о доходах за прошлый год – в 2019 г. считали по доходам за 2018 г.

Абсолютный уровень бедности в 2019 г. составлял 7,7%, и по сравнению с 2018 г. он снизился на 3,4%. В 2019 г. около 215 000 жителей жили в условиях абсолютной бедности.

Это значит, что они жили за 251 евро в месяц на одного члена семьи или на 527 евро жила семья из двух взрослых и двух детей до 14 лет.

В городе в абсолютной бедности жили 6,2% жителей (в 5 крупных городах – 4,8%, в других – 8,4%), в селе – 10,8%.

"Среди всех возрастных групп уровень абсолютной бедности снижается", – сказала гендиректор Департамента статистики Юрате Петраускене.

Naujausi skurdo rodikliai. © Statistikos departamento nuotr.

По ее словам, из абсолютной бедности выбрались 100 000 жителей.

"Это большие изменения. (...) Почти на 100 000 уменьшилось количество людей, живущих в абсолютной бедности", – сказала Петраускене.

По имеющимся данным, на избавление от абсолютной бедности влияет выплата социальных пособий.

Особенно это видно на примере семей, где один взрослый воспитывает детей: если отнять пособия, то в 2019 г. количество людей, живущих в абсолютной бедности в этой группе увеличилось бы с 19,5% до 37,1%.

В группе пенсионеров, если отнять социальные выплаты, то уровень бедности увеличился бы с 20,6% до 30,1%.

В группе семей с детьми социальные выплаты также сделали хорошее дело - если бы не было таких выплат, то уровень бедности в этой группе (с детьми до 14 лет) увеличился бы с 18,4% до 32,8%, а в группе семей с детьми до 18 лет – с 22,7% до 40,6%.