Как сообщает ведомство, для приглашения иностранца больше не потребуется одобрение миграционной службы, а все связанные с подтверждением приглашения иностранца процедуры будут автоматизированы.
Приглашающий иностранца не должен будет, как прежде, обращаться за подтверждением приглашения и согласием владельца жилья для размещения приглашенного иностранца.
Для выдачи шенгенской визы приглашающий представит только посредническое письмо, подтверждающее обязанность приглашающего лица позаботиться о потребностях прибывающего лица.
Приглашения иностранцев оформляются бесплатно, их количество не ограничено.
Изменился также порядок выдачи и замены вида на жительство для иностранцев в Литве - процедуры рассмотрения заявления о выдаче или замене вида на жительство, принятия решения и выдачи вида на жительство объединены.
Благодаря объединению процедур биометрические данные иностранца будут взяты из прошения о выдаче или замене вида на жительство, а после положительного решения изготовление вида на жительство будет произведено автоматически.
Перед подачей прошения о получении вида на жительство или замене документа иностранец должен будет уплатить фиксированный государственный сбор, если только он не освобожден от его уплаты в соответствии с законом.
Департамент миграции также предупреждает, что за оформление документа придётся заплатить сразу при подаче прошения на выдачу или замену вида на жительство.
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