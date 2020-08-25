Упразднение монополии: начинается конкурентная борьба за потребителей электроэнергии

С конца этого года общественный поставщик электроэнергии не будет предоставлять свои услуги потребителям, которые за последние 12 месяцев использовались больше 5000 кВт/ч. В Литве таких потребителей 98 375. Всего в Литве 1,66 млн. потребителей электроэнергии, поэтому в первую группу входит 5,83% всех потребителей. Однако за последние 12 месяцев на долю этих потребителей пришлось 28,5% всей использованной жителями электроэнергии. Это значит, что горстка поставщиков будет конкурировать за кусок пирога ценой в более чем 40 млн. евро.

Для сравнения, в 2018 г. считали, что это уменьшит доходы ESO на 100-120 млн. евро в год. Правда, объем рынка поставок жителям зависит от изменяющихся потребностей и от того, какие регулируемые составляющие цены предусматривает Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). В первом полугодии 2020 г., по сравнению с первыми 6 месяцами 2018 г., верхняя планка цены на электроэнергию выросла на 33,2%. Вероятно, что увеличился и "пирог", за часть которого будут конкурировать.

На какие предложения можно рассчитывать?

О том, на какие предложения можно рассчитывать, на фоне исчезновения неестественного монополиста в секторе энергетики, могут рассказать сами поставщики и опыт соседних стран. Как мы уже говорили, стоимость поставок электроэнергии составляет лишь небольшую часть конечного тарифа. Поэтому пространства для снижения цены немного, кроме того, снижая цену, сложно заручиться явным конкурентным превосходством.

Однако, наибольшую опасность в ходе оптимизации деятельности представляют физические центры оказания услуг. Конкуренция, вероятно, станет шагом на пути введения цифровых услуг – как в самих компаниях, так и среди клиентов.

"Зеленая" энергия – самый очевидный бонус для клиентов, которых заботит охрана окружающей среды. Однако тут выделиться сложно. Кроме того, поскольку в Литве у потребителей появляется возможность самим производить электричество, очевидной становится синергия этой деятельности. Эстонская компания Enefit уже представила гибридное предложение – пакет услуг и рыночной цены. При установки солнечной электростанции поставщика, которую устанавливают вместе с разумным счетчиком, недостающую электроэнергию клиент может приобрести по рыночной цене.

Уже сейчас можно выбирать из ряда поставщиков, предлагающих только "зеленую" электроэнергию, а также поставки по фиксированной цене. Этот вариант самый удобный для потребителей, поскольку риск колебания цен на рынке ложится на плечи поставщика (риск продажи по цене ниже рыночной). Правда, в результате потребитель не получает возможности воспользоваться благоприятным положением, когда цены на рынке снижаются.

Таким положением можно было бы воспользоваться при наличии предложения о покупке электричества по оптовой цене с маржей поставщика. Правда, эффективность услуги снижает то, что пока не у многих хозяйств есть разумные счетчики, позволяющие фиксировать потребление каждый час или чаще. Однако цена подсчитывалась бы раз в месяц. Это значит, что цена будет обновляться в 6-12 раз чаще регулируемой.

Общие инициативы

Однако более вероятно, что поставщики будут конкурировать не ценами, а дополнительными услугами. Латвийская компания Elektrum в Эстонии сотрудничает со страховой компанией If Kindlustus, поэтому предлагает клиентам страховку на случай ущерба в результате сбоев с поставками электроэнергии.

Возможен и другой вариант сотрудничества. В 2017 г. дочерняя компания группы Lietuvos energijа (сейчас – Ignitis grupė) Geton Energy сотрудничала с Lattelecom (сейчас – Tet), латвийской телекоммуникационной компанией.

Последняя вместе со своими услугами предложила клиентам услугу поставок электроэнергии. Ignitis, хотя и заявляет об открытости "для переговоров о сотрудничестве", официально о таких планах в Литве не заявляла. Ничего официально не заявляли и телекоммуникационные компании. Однако латвийский пример показал, что поставками электричества могут заниматься и другие крупные компании, располагающие базой данных клиентов.

Упразднение монополии

Время покажет, кому лучше удастся привлечь клиентов. Представители Минэнерго упоминали, что надеются на борьбу между 5-10 поставщиками. Однако метод оценки успеха в деле либерализации рынка в законе не установлен.

Будем надеяться, что в ходе процесса будут фиксировать первый и последующие выборы поставщиков. Эстонию нередко представляют как пример успешной либерализации рынка электроэнергии. Поэтому часть литовской программы разработали по эстонскому примеру. В Эстонии часть, приходящаяся на общественного поставщика, в первые полгода уменьшилась меньше чем на треть, а независимого поставщика выбрала половина клиентов. Но в Эстонии рынок раздробили сразу, не поэтапно.

В Литве, по плану, часть общественного поставщика будет снижаться стабильно и поэтапно – по трети в год, в три этапа. Потребители не откажутся от общественного поставщика, им просто не будут поставлять услуги на условиях общественного поставщика. Запланированный размер этапов может подкорректировать желание большего числа клиентов поменять поставщика, не дожидаясь своей очереди.

Быть может людей несколько вводит в заблуждение то, что общественный поставщик Ignitis станет и свободным поставщиком Ignitis. Важно заметить, что он не будет поставлять услуги тем, кто вовремя не выберет поставщика. Такие люди станут клиентами ESO. Показатель того, сколько людей не выберут независимого поставщика, будет свидетельством успеха развития программы. В идеале, у гарантированного поставщика не должно остаться клиентов.