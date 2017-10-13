После вступления в НАТО Латвия отказалась от призыва в армию и приняла концепцию немногочисленной (порядка 5000 человек) профессиональной армии, которая во многом была ориентирована на выполнение международных миссий в Ираке и Афганистане. Для усиления в состав Национальных вооруженных сил включено и добровольное ополчение (Земессардзе). Таким образом, официальный размер военного резерва на бумаге равняется 13 тысячам человек.
Некоторое время назад в Латвии начались публичные дискуссии о возможном возвращении призыва, однако реакция Министерства обороны была крайне резкой. "Уместен вопрос, кто заинтересован уничтожить функционирующую систему обороны государства, которая после стольких лет сокращения финансирования вновь восстанавливается и становится реальной силой, и заменить ее солдатами обязательного призыва или "пушечным мясом"", — говорилось в распространенном заявлении Минобороны. Дискуссии быстро закончились.
Литва и Эстония с такой постановкой вопроса не согласны.
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