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Добровольцы вместо призывников: как устроена армия Литвы
В Литве и Эстонии призыв остался, а медицинские комиссии и сборы резервистов, армейское братство и попытки "закосить", дедовщина и армейская карьера — почти все из этого списка для жителей Латвии ушло в прошлое вместе с системой обязательного призыва. Портал rus.Delfi.lv попросил отслуживших в армии жителей Литвы и Эстонии рассказать о том, как это выглядит сегодня.
© AFP/Scanpix

После вступления в НАТО Латвия отказалась от призыва в армию и приняла концепцию немногочисленной (порядка 5000 человек) профессиональной армии, которая во многом была ориентирована на выполнение международных миссий в Ираке и Афганистане. Для усиления в состав Национальных вооруженных сил включено и добровольное ополчение (Земессардзе). Таким образом, официальный размер военного резерва на бумаге равняется 13 тысячам человек.

Некоторое время назад в Латвии начались публичные дискуссии о возможном возвращении призыва, однако реакция Министерства обороны была крайне резкой. "Уместен вопрос, кто заинтересован уничтожить функционирующую систему обороны государства, которая после стольких лет сокращения финансирования вновь восстанавливается и становится реальной силой, и заменить ее солдатами обязательного призыва или "пушечным мясом"", — говорилось в распространенном заявлении Минобороны. Дискуссии быстро закончились.

Литва и Эстония с такой постановкой вопроса не согласны.

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Добровольцы вместо призывников: как устроена армия Литвы
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