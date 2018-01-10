"Мы предложим отозвать разрешение на осуществление обучения с июля. Если Сейм примет решения об объединении университетов, то студенты, которые сейчас обучаются в этом университете, смогут перейти в УВВ и продолжить свое обучение", - заявила в среду министр просвещения Юргита Пятраускене на заседании парламентского Комитета по образованию и науке.

В декабре Литовский университет образовательных наук второй раз получил негативную оценку, это создает основания для лишения разрешения на осуществление образовательной деятельности и деятельности, связанной с учебной программой.

Сейчас Сейм рассматривает проекты об объединении университетов - к каунасскому УВВ планируется присоединить находящийся сейчас в столице Университет образовательных наук и действующий в Каунасе Университет им. Александраса Стульгинскиса. Решение по этому вопросу планируется принять в пятницу.

В ноябре правительство утвердило план университетской реформы. После его реализации 14 государственных университетов будут реорганизованы в девять.