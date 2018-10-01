"Университет, где Литва и Беларусь пересекаются": в ЕГУ начался новый учебный год

Открытие учебного года проходило в светлой аудитории отреставрированного ранее здания бывшего Августинского монастыря конца XVIII века. После традиционного исполнения гимна университета "Gaudeamus", выступил ректор Европейского гуманитарного университета Сергео Игнатов. Он рассказал, что день открытия учебного года в новом месте является легендарным, поскольку у ЕГУ за 25 лет работы не было собственного здания. Также ректор поблагодарил Литву за гостеприимство, которое она демонстрирует на протяжении всего времени работы университета в стране. Он также отметил, что только после переезда в Литву университет сумел воспользоваться всеми академическими вольностями, которые предлагает страна, и, к сожалению, в Беларуси для ЕГУ не осталось места.

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис отметил важную роль демократии в современном обществе и академическом сообществе ЕГУ.

"Мы говорим о демократии. Демократию нельзя экспортировать. И я должен быть счастлив тому, что мы можем ее демонстрировать и говорить о ней сегодня", - рассказывает он.

Кроме того он заострил внимание на процессе мышления и его важности.

"Как-то я спросил своего профессора о том, чем он занимался на протяжении всего дня. Он ответил: я думал. Тогда я понял, что думать — это работа. И я хочу, чтобы все студенты, которые собрались сегодня здесь, понимали это. Желаю вам думать о своем будущем, о будущем вашей страны и о будущем всей демократии. Сегодня мы будем создавать совместное общество", - отмечает господин Пранцкетис.

Вице-министр Гедрюс Вилюнас рассказал, что министерство поддерживает подобные университеты для реализации общественной миссии, развития различных социальных групп.

"ЕГУ является университетом, где Литва и Беларусь пересекаются. Это университет, в котором белорусская система образования пересекается с литовской системой образования. Мы ведь все принадлежим к тому же региону бывшего Великого княжества литовского и Речи Посполитой".

Во время открытия было отмечено, что в этом году количество студентов и выпускников университета увеличилось. Мы решили поинтересоваться, кем видят себя будущие выпускники после окончания университета, а также какие ожидания имеются у первокурсников.

Анастасия, 4 курс, "Медиа и коммуникация".

"В ЕГУ меня привлекала учеба заграницей, а также возможность остаться здесь после учебы. Плюс здесь, как мне говорили, нет, скажем, прессинга со стороны преподавателей, более свободная форма обучения. И, в принципе, всего, чего я ожидала, оправдывается, да и университет дал мне больше, чем я могла себе представить. После окончания университета я вижу себя директором рекламного агенства".

Яна, 4 курс, "Мировая политика и экономика"



"За время учебы в ЕГУ я успела проучиться в трех университетах: один в Каунасе, другой по программе обмена в Германии, и ЕГУ, собственно. Я не пожалела о поступлении в данный ВУЗ. Думаю, когда я окончу университет, хотела бы продолжать развиваться в сфере политологии".



Алиса и Дана, 1 курс, "Визуальный дизайн и медиа"

"Еще год назад я находилась в поисках университета, который бы подходил мне по специальности, по всем категориям, и наткнулась на ЕГУ. Подумала, что это будет лучшим решением для моего будущего. Пока я ни в чем не разочаровалась, мне все нравится. После окончания бакалавриата я бы подумала об учебе в другом университете на магистратуре. Не хотелось бы останавливаться только на ЕГУ".

"Разочароваться я не успела, сегодня ведь только открытие, но мне уже нравится корпус, отношения к студентам, - это уже хороший знак. С общежитием нам тоже повезло, сразу дали комнату, хотя изначально были некоторые проблемы, но нам сразу же помогли. Когда я закончу университет, думаю, поеду куда-нибудь за границу, может в Польшу".

ЕГУ был основан в 1992 году и до 2014 года являлся частным белорусским университетом. В июле 2014 года университет был закрыт белорусскими властями. После обновления своей деятельности в Вильнюсе университет постепенно стал частью академического сообщества Литвы. Ежегодно Европейская комиссия выделяет 1 млн евро на поддержание деятельности и развитие университета.