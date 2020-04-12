Самцы оленей бодаются. Кроме того, подходит к концу сезон сбрасывания рогов.
Оленьи рога – вторичный половой признак, турнирное оружие и орудие для помечивания территории. Размер рогов важный фактор, определяющий место самца в стаде. Взрослые олени сбрасывают рога с конца февраля. Первыми рога сбрасывают взрослые самцы, а молодые носят их до апреля. Через неделю у оленей начинают расти новые рога.
По данным Wikpedia, в 1934 г. в лесах Жагаре насчитали 18 благородных оленей. В леса южной части Литвы олени пришли из Польши и Калининградской области.
Чтобы ускорить распространение этих оленей в Литве, с 1969 г. их стали отлавливать и перевозить на новые территории.
На данный момент в Литве насчитывается около 25 672 индивида.
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