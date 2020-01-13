В сообщении дирекции сказано, что часто считают, будто благородные олени устраивают поединки только во время гона, когда сражаются за самок, однако на деле такие стычки происходят гораздо чаще.
Как только у оленя вырастают новые рога, они счищают с них остатки кожи и начинают "испытывать" свое новое оружие. Особенно часты стычки между молодыми самцами. Они происходят каждый день. Нередко "бодаются" даже те, у кого рога еще не выросли. Кажется, что такие поединки жестокие, но на самом деле это всего лишь дружеские "тренировки", игры.
Не за горами то время, когда они будут вступать в поединки и со взрослыми самцами.
Взрослые олени сбрасывают рода в с конца февраля. Первыми их сбрасывают взрослые самцы, а молодые ходят с рогами до апреля. Через неделю у сбросившего рога оленя начинают расти новые. У сильных самцов за сутки рога вырастают на 10-15 мм.
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