А ведь это необычное кладбище, весть о нем разнеслась и за пределами Литвы. Уникальность его в том, что это, во-первых, кладбище двух конфессий. Даже хоронят людей здесь в зависимости от вероисповедания - татар хоронят на той части кладбища, которая ориентирована в сторону Мекки, а караимов - в сторону Иерусалима.

Больше 100 лет назад татары и караимы договорились и вместе купили этот участок земли под кладбище. До этого подобных договоренностей не бывало.

На кладбище удивляет разница - надписи сделаны на разных языках. На караимской части надписи на старых памятниках сделаны с использованием еврейского алфавита, позже - на польском языке, а затем уже на русском и литовском.

Удивляет, как это кладбище уцелело в годы немецкой оккупации, несмотря на надписи еврейского алфавита и изображение звезд Давида. Выяснилось, что в 1939 году караимский историк, политической деятель Серая Шапшал обратился расовое бюро министерства внутренних дел германского рейха и попросил изучить вопрос об этническом происхождении караимов, указал, что караимы, несмотря на сходство в вероисповедании, не являются евреями. Благодаря этому караимы выжили и в самые тяжелые годы немецкой оккупации.

На этом кладбище покоится и прах профессора Серая Шапшала. Кстати, этот уникальный человек был заслуженным деятелем караимской общины, был награжден орденами трех государств - Российской Империи, Персии и Польши, был личным учителем принца Мохаммед-Али, ставшего впоследствии шахом, был преподавателем и потом профессором нескольких университетов.

Татарский сектор кладбища тоже очень интересен. Там сохранились традиционные могилы с двумя камнями без надписей и каких-либо элементов украшений, кто покоится в этих могилах, узнать, вероятно, невозможно. Заставила задуматься и могила, на которой лежали свежие цветы. Казалось бы, что в этом странного? А странно то, что похоронен там человек, усопший в 1908 году. Значит спустя 100 лет, кто-то еще ухаживает за могилой.

Задачу задал памятник, на котором изображены и полумесяц и звезда Давида. Ответ на вопрос, почему на одной могиле появились сразу два этих символа, автор статьи, читатель портала Виктория Балкуте не нашла.

Нет ответа и на вопрос, почему городские власти не удостоили это кладбище элементарного указателя, ведь несомненно это ценный исторический объект?