Тропа длиной больше километра ведет к огромным дюнам с уникальной растительностью – картина буквально захватывает дух. Если приходишь сюда впервые, трудно поверить, что это место находится в Литве.
Безжалостные ветра столетия назад занесли песком четыре деревни Нагляй, а сейчас это место – одно из самых популярных в Неринге. С Мертвых дюн открывается великолепный вид на море, залив, дюны, безбрежные леса.
Сливающееся с морем небо только усиливает впечатление. Время здесь словно останавливается.
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