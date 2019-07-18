Тропа длиной больше километра ведет к огромным дюнам с уникальной растительностью – картина буквально захватывает дух. Если приходишь сюда впервые, трудно поверить, что это место находится в Литве.

Безжалостные ветра столетия назад занесли песком четыре деревни Нагляй, а сейчас это место – одно из самых популярных в Неринге. С Мертвых дюн открывается великолепный вид на море, залив, дюны, безбрежные леса.

Сливающееся с морем небо только усиливает впечатление. Время здесь словно останавливается.