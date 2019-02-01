Первое учебное заведение с белорусским языком обучения появилось в Вильнюсе 13 ноября 1915 года, через два месяца после открытия "Занятий курса Вильнюсской литовской гимназии". Такие условия для развития национального образования создали оккупационные немецкие власти. Учредителями как белорусского, так и литовского учебных заведений стали Общества помощи пострадавшим от войны.

К 1919 году появилось 150 белорусских начальных школ, в которых учились 6000 детей. Для обеспечения их дальнейшего обучения отцы белорусской государственности братья Иван и Антон Луцкевичи в здании православной духовной семинарии на территории комплекса Базилианского монастыря ("Базилианские муры") 1 февраля 1919 г. учреждают Виленскую белорусскую гимназию.

"Сначала были открыты только два класса, первый и второй, – рассказывает бывший преподаватель Вильнюсской школы им. Франциска Скорины Павел Савченко. – Было решено создать полную гимназию, постепенно набирая учеников. В гимназию приглашали представителей разных национальностей - и белорусов, и небелорусов".

Сотрудникам гимназии предстояло решить, помимо образовательных, множество других проблем, в том числе и разобраться с последствиями военного времени. Рядом с гимназией был основан Белорусский приют для детей-сирот. Через два года после начала работы гимназии начал работу Вильнюсский белорусский музей им. Ивана Луцкевича.

Среди выпускников гимназии была поэтесса, автор национального гимна Беларуси "Магутны Божа" ("Всемогущий Господь") Наталья Арсеньева, убийца советского полномочного представителя в Варшаве Петра Войкова Борис Каверда, белорусский литературовед, один из директоров Виленского белорусского музея им.И.Луцкевича Янка Шутович, разработчик ракетного топлива для осуществления полётов к Луне в рамках миссий НАСА Apollo профессор Борис Кит.

Белорусское учебное заведение в сердце Литвы просуществовало 25 лет. После прихода в столицу Литвы советской власти в 1944 году гимназия была ликвидирована.

"После того, как Советы заняли Вильнюс в 1944 году, освободили, так сказать, нас, был город освобождён от всего белорусского, – сообщила ученица Виленской белорусской гимназии, дочь владельца книжного магазина Станислава Станкевича Мирослава Русак (Станкевич). – Белорусская гимназия была закрыта, музей закрыт, печать вся ликвидирована. Одним словом, вся белорусская жизнь здесь замерла".

Многие преподаватели и ученики гимназии познали все прелести лагерной жизни. Эпоха возрождения белорусского учебного заведения в литовской столице началась спустя ровно 50 лет: в 1994 году в Вильнюсе силами белорусской общественности была организована средняя школа с белорусским языком обучения, получившая в 2013 году статус гимназии.

Уникальное учебное заведение, единственное в странах Балтии, носит имя белорусского первопечатника и просветителя Франциска Скорины. В гимназии обучаются не только этнические белорусы, но и литовцы, и поляки, и татары, и русские. Два года тому назад впервые за четверть столетия количество гимназистов превысило 200 человек. Тенденция к увеличению числа учащихся наблюдалась и в начале текущего учебного года.

1 сентября в вильнюсской гимназии им. Фр.Скорины © Asmeninio archyvo nuotr.

"Мы растём", – с улыбкой отметила директор гимназии Диана Стахнович.

Теперь гимназия готовится к празднованию столетнего юбилея со дня основания и двадцатипятилетия возрождения деятельности. 3 февраля в Вильнюсском костёле Св.Варфоломея запланирована служба за учеников и преподавателей гимназии. Торжественные мероприятия, посвящённые круглым датам в истории уникального учебного заведения, пройдут 8 февраля в Вильнюсской Ратуше.