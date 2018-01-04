Фотографии животного в интернете вызвали волну возмущения, читатели осуждали хозяев собаки. Вскоре выяснилось, что подозреваемый – брат несовершеннолетней владелицы собаки.
Собаку нашли в контейнере в Каунасе, на пр. Кревес, 14. Проходившая мимо женщина обратила внимание на необычный "мусор" и когда поняла, что бокс не пустой, отвезла животное работникам ПУ Lauros prieglaudėlė.
Глава приюта для животных Лаура Алишаускене была потрясена таким обращением с животным. "Собаку осмотрел ветеринар. Мы написали заявление в полицию – сейчас ведется расследование", – информировала она.
Алишаускене сказала, что владельцев собаки удалось найти, хозяйка сама связалась с приютом. Она рассказала, что собаку в контейнер выбросил ее брат, когда она с друзьями отмечала Новый год. Однако Алишаускене сказала, что собаку хозяевам вернуть не могут. Чем закончится история, станет ясно после завершения расследования.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за жестокое обращение с животными грозит штраф в размере 50-2300 евро, общественные работы или лишение свободы на один год. Наказание назначают в зависимости от того, какую травму пережило животное.
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